Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden motosiklet denetimleri - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden motosiklet denetimleri

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nden motosiklet denetimleri

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park halinde bulunan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

15.04.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
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Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, turizm sezonunun başlamasıyla trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park halinde bulunan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kent genelinde düzeni sağlamak için 7/24 mesai yapan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonu dolayısıyla motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimleri artırdı. Bu kapsamda ekipler tarafından ilçenin turistik çarşıları ile trafiğe kapalı alanlarda motosiklet kullanan ve park yapan sürücülere yönelik 5 farklı noktada denetim yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetimde kuralları ihlal eden sürücülere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi uyarınca işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden motosiklet denetimleri - Son Dakika

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