Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Günel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Günel'i Ziyaret Etti

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Günel\'i Ziyaret Etti

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD), Başkan Ömer Günel'i ziyaret ederek ikinci hizmet dönemi için başarılar diledi. Dernek yöneticileri, aynı zamanda KUGİAD'ın kurucu üyesi de olan Başkan Ömer Günel'in Kuşadası'na büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

14.05.2024 09:05  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD), Başkan Ömer Günel'i ziyaret ederek ikinci hizmet dönemi için başarılar diledi. Dernek yöneticileri, aynı zamanda KUGİAD'ın kurucu üyesi de olan Başkan Ömer Günel'in Kuşadası'na büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye belediye meclis üyeleri de katıldı. Ziyarette, KUGİAD üyeleri seçimde elde ettiği başarı nedeniyle Başkan Ömer Günel'i tebrik ederek başarı temennilerini iletti. Başkan Ömer Günel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KUGİAD Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Ziyarette konuşan KUGİAD Başkanı Haşmet Boğalı, Kuşadası'nın Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde hizmetle tanıştığını belirterek, "Görevde olduğunuz ilk 5 yılda Kuşadası'nda hizmet çıtasını yükselttiniz. KUGİAD olarak sizinle gurur duyuyoruz. İkinci döneminizde de Kuşadası'na çok iyi hizmet edeceğinize ve güzel projeler üreteceğinize emininiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise KUGİAD'ın kentteki en önemli derneklerden birisi olduğunu söyledi. Kuşadası'nda dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temas halinde olmayı her zaman çok önemsediklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Biz ikinci hizmet dönemimizde de ilkinde olduğu gibi kentimizi ortak akıl ile yöneteceğiz. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bugünlerde yaşama geçireceğimiz sosyal projelerle hemşehrilerimizin daha çok yanında olacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Günel'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Günel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement