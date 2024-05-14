Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ömer Günel\'i Ziyaret Etti

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Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD), Başkan Ömer Günel'i ziyaret ederek ikinci hizmet dönemi için başarılar diledi. Dernek yöneticileri, aynı zamanda KUGİAD'ın kurucu üyesi de olan Başkan Ömer Günel'in Kuşadası'na büyük hizmetleri olduğunu ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye belediye meclis üyeleri de katıldı. Ziyarette, KUGİAD üyeleri seçimde elde ettiği başarı nedeniyle Başkan Ömer Günel'i tebrik ederek başarı temennilerini iletti. Başkan Ömer Günel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KUGİAD Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Ziyarette konuşan KUGİAD Başkanı Haşmet Boğalı, Kuşadası'nın Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde hizmetle tanıştığını belirterek, "Görevde olduğunuz ilk 5 yılda Kuşadası'nda hizmet çıtasını yükselttiniz. KUGİAD olarak sizinle gurur duyuyoruz. İkinci döneminizde de Kuşadası'na çok iyi hizmet edeceğinize ve güzel projeler üreteceğinize emininiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise KUGİAD'ın kentteki en önemli derneklerden birisi olduğunu söyledi. Kuşadası'nda dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temas halinde olmayı her zaman çok önemsediklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Biz ikinci hizmet dönemimizde de ilkinde olduğu gibi kentimizi ortak akıl ile yöneteceğiz. Ekonomik krizin giderek derinleştiği bugünlerde yaşama geçireceğimiz sosyal projelerle hemşehrilerimizin daha çok yanında olacağız" diye konuştu. - AYDIN