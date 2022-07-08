Kuşadası'nda camiler bayram namazına hazır - Son Dakika
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Kuşadası'nda camiler bayram namazına hazır

08.07.2022 09:11
Kuşadası'nda camiler bayram namazına hazır

Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayram namazına hazır hale getirildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan detaylı temizlik çalışmasıyla kent genelindeki tüm camiler bayram namazına hazır hale getirildi.

Kuşadası Belediyesi belirli aralıklarla yürüttüğü cami temizliklerini, Kurban Bayramı öncesi tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinden başlanarak tüm mahallelerdeki camilerin bahçe ve açık alanları 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ardından çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca camilerin bahçelerinde ot biçme, ağaç budama ve bakım çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda camiler bayram namazına hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'nda camiler bayram namazına hazır - Son Dakika
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