Kuşadası'nda Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi Projesi Üniversite Öğrencilerinin İlgi Odağı

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Kuşadası Belediyesi'nin kente kazandıracağı en önemli vizyon yatırımlardan biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi, modern projesi ve yapımında kullanılan teknolojik iş makineleriyle üniversite öğrencilerinin inceleme konusu oldu. Şantiye alnına teknik gezi düzenleyen Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Bölümü öğrencileri, projeye hayran kaldı.

Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in İnovatif Turizm Yatırımı Ödülü'ne layık görülen projelerinden biri olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Camikebir Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının kontrollü bir şekilde yıkılmasıyla yaklaşık 3 ay önce başlayan çalışmada, ekipler tarafından projede yer alan otoparkın diyafram duvarlarının yapımı tamamlandı.

Kuşadası'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal yaşamına önemli bir katkı sunacak olan projede ekipler tarafından şu an zemin güçlendirme çalışması yürütülüyor. Yüksek binalar içermeyen 20 bin metrekare alana sahip Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesinde 38 dükkan, 2 katlı 600 araçlık otopark, 500 kişilik bir amfi tiyatro, çocuk oyun, yürüyüş ve çeşitli etkinlik alanları olacak.