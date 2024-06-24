Kuşadası'nda sahillerde parayla şezlong ve şemsiye satanlara ceza - Son Dakika
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Kuşadası'nda sahillerde parayla şezlong ve şemsiye satanlara ceza

Kuşadası\'nda sahillerde parayla şezlong ve şemsiye satanlara ceza

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahillerde parayla şezlong ve şemsiye sattığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca yasak olmasına rağmen park ve yeşil alanlar ile sahillere kurulan çadırları da toplattı.

24.06.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahillerde parayla şezlong ve şemsiye sattığını tespit ettikleri işletme ve kişilere idari para cezası uyguladı.

Kuşadası Kaymakamlığı ve Kuşadası Belediyesi arasında 20 Mayıs'ta imzalanan protokolle 10 yıl boyunca ilçe sınırları içindeki 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi belediyeye verildi. Protokolün ardından Başkan Ömer Günel de kentteki halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise uygulamanın sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve fırsatçılara göz açtırmamak için plajlarda yaptığı denetimlerini artırdı. Bu kapsamda ekipler, Kadınlar Denizi ve Karaova Mahallesi'nin sahilinde gerçekleştirdikleri kontrollerde vatandaşlara parayla şezlong ve şemsiye sattıklarını tespit ettikleri kişi ve işletmelere idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca yasak olmasına rağmen park ve yeşil alanlar ile sahillere kurulan çadırları da toplattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda sahillerde parayla şezlong ve şemsiye satanlara ceza - Son Dakika

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