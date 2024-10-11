Kuşadası Sokak Festivali, Karnaval Coşkusuyla Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kuşadası Sokak Festivali, Karnaval Coşkusuyla Başladı

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, uluslararası katılımla gerçekleştirilen renkli bir kortej yürüyüşü ile açıldı. Festival, 13 Ekim'e kadar müzik, sanat, eğlence ve gastronomi ile devam edecek.

11.10.2024 22:55
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Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı Rio karnavalını aratmadı

AYDIN - Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali, uluslararası katılımla gerçekleşen renkli bir kortej yürüyüşü ile başladı. Kuşadası Sokak Festivali, 13 Ekim'e kadar kentte müzik, sanat, eğlence ve gastronomi rüzgarı estirecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı tarafından Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk tematik sokak festivali başladı. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali'nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü karnavalları aratmadı.

CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz ve Bülent Tezcan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de kortej yürüyüşüne katılarak Kuşadası Sokak Festivali coşkusuna ortak oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in KUSAV Başkanı Levent Köylü ve festivalin danışmanı Ayhan Sicimoğlu ile birlikte yer aldığı kortej yürüyüşü sırasında sergilenen dans ve akrobasi gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Sokak Festivali, Karnaval Coşkusuyla Başladı - Son Dakika

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