Kuşadası Ticaret Odası Üyelerine Ücretsiz Eğitimler

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Oda üyelerine yönelik olarak ücretsiz düzenlenen eğitimlere "Alternatif Düşünce Becerilerini Geliştirme Atölyesi" konulu eğitim ile devam edildi.

Bütünsel Gelişim Koçu Melike Uçar tarafından verilen eğitimin içeriğinde; sınırların dışına çıkma, krizlerden fırsat oluşturma, problemin farkına varma, çizgi üstü zihniyete çıkma, güçlü soru sorma yöntemleri gibi pek çok konu yer aldı.

Katılımcılar ayrıca; farklı bakış açısı kazanma, nefes, sağ ve sol beyin dengelemesi gibi konularda uygulamalı çalışmalar yapma imkanı buldukları ve son derece yararlı geçtiğini dile getirdikleri eğitim için Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler. - AYDIN