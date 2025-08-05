Kusursuz Kafe 9. Yaşını Kutladı

Düzce Belediyesi tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen Kusursuz Kafe 9 yaşında. Kafe'nin kusursuz çalışanları yeni yaşlarını Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Düzce Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz'ın katılımı ile kutladı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Beltur çatısı altında çalışan, 2017 yılından bu yana başarılı şekilde hizmetlerini aksatmadan yerine getiren Kusursuz Kafe 9'ncu yaşını coşkuyla kutladı. Gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç ve Beltur A.Ş. Genel Müdürü Erdem Yılmaz kafenin kusursuz çalışanlarını yalnız bırakmadı.

Başkan Yardımcısı Kılıç, kuruluşundan bugüne özveri ile toplumsal farkındalık oluşturan kafenin kendisi için çok özel olduğunu ifade ederek, "2017 yılında hizmete açtığımız Kusursuz Kafe'nin bugün 9. yılını kutladık. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özel bireylerin istihdamı için kurulan kafemizde 17 personelimiz çalışmaktadır. Büyümeye devam edeceğiz. Tüm Düzcelileri kafemize bekliyoruz" dedi.

Etkinlik, 9'ncu kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan pastanın hep birlikte kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - DÜZCE