Kütahya Belediye Başkanı Kirazpınar Mahallesi'nde Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika
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Kütahya Belediye Başkanı Kirazpınar Mahallesi'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Kirazpınar Mahallesi\'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kirazpınar Mahallesindeki hemşehrileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları anlattı ve talepleri dinledi.

26.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kirazpınar Mahallesindeki hemşehrilerinin daveti üzerine mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Davetten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmalarla ilgili hemşehrilerini bilgilendirdi, gelen talep ve istekleri dinledi. Şehrin tüm mahalleleri gibi Kirazpınar Mahallesini de çok önemsediklerini belirten Başkan Işık, misafirperverlikleri için mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Alim Işık, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Belediye Başkanı Kirazpınar Mahallesi'nde Hemşehrileriyle Buluştu - Son Dakika

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