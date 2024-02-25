Kütahya Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Toplantıda Buluştu

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Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'daki mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Muhtarlarla beraber beş yıllık görev süreleri boyunca pandemi ve deprem gibi felaketlerin yanı sıra dünyayı etkileyen ekonomik sorunlarla da mücadele ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Zor bir beş yıl geçirdik. Özellikle pandemi, deprem, Rusya- Ukrayna Savaşının enerji fiyatları başta olmak üzere tüm piyasalara olan etkileri hepimizi ister istemez ülkemiz de dahil olmak üzere etkiledi ama buna rağmen şehrimizde uyum içerisinde güzel işler yaptık. Şu anda ilimizi 81 il içerisinde devletimizin resmi rakamlarına göre yaşanabilir, tercih edilen, insanların huzurlu olduğu 4. İl yapmanın onurunu ve mutluluğunu hep beraber yaşayacağız. Sizler sayesinde, hemşehrilerimiz sayesinde, belediyemizin çalışanları sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.

"Tüm muhtar arkadaşlarımıza mahallelerimize ve şehrimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diyen Başkan Işık, yeniden aday olan muhtarlara da başarılar diledi. - KÜTAHYA