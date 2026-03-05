Kütahya Belediye Meclisi\'nde 57 gündem maddesi görüşüldü, 4 madde reddedildi

Kütahya Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında 57 gündem maddesi görüşülürken, taşınmaz satışı ve 50 milyon TL'lik kredi yetkisini içeren maddeler AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Kütahya Belediyesi Meclisi, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında 3. Dönem 3. Olağan Toplantısı için Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 2023 yılında hibe almaya hak kazanan ve proje çerçevesinde kurulan Kütahya Oluşturucu Kültürel Endüstriler Merkezi ele alındı. Merkezde yer alan 40-50 metrekarelik atölyelerin gelir tarifesine alınarak katılım bedellerinin oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmesi konusu mecliste müzakere edildi.

Meclis gündeminde ayrıca, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Hafriyat Atıkları Toplama ve Döküm Servisinin faaliyet alanına ilişkin Kütahya Belediyesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kütahya Temsilciliği arasında imzalanacak iş birliği protokolü için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Yamantürk Yaşlı ve Engelli Gündüz Yaşam Merkezi kapsamında yürütülen Yaren Yaşam Destek Programı da gündeme geldi. Program çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz, talep eden ve maddi durumu yeterli olan vatandaşlara ise cüzi bir ücret karşılığında sunulacak hizmetlerin bedellerinin 2026 Mali Yılı Gelir Tarifesi'ne eklenmesi konusu değerlendirildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı, alınan kararların Kütahya'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisiyle sona erdi. - KÜTAHYA