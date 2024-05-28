Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi Gazete Aboneliklerini İptal Etti - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi Gazete Aboneliklerini İptal Etti

Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi Gazete Aboneliklerini İptal Etti

Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi, tasarruf tedbirleri kapsamında yerel gazete aboneliklerini sonlandırdı. Belediye ve üniversite, gazetelerin yetkililerine iptal mesajı gönderdi.

28.05.2024 20:41  Güncelleme: 20:42
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Kütahya'da, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ) ardından, Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) de tasarruf tedbirleri çerçevesinde yerel gazete aboneliklerini iptal etti.

Bugünlerde Gazze'ye bombalar yağarken düzenlediği konser ve eğlence programlarıyla gündeme gelen DPÜ, 2'şer adet satın aldığı yerel gazete aboneliklerini sonlandırdı.

İki büyük arsa satışı ile adından söz ettiren Kütahya Belediyesi de tasarruf tedbirleri için aynı yöntemi seçti. Belediye, günlük olarak yayın yapan gazetelerden bugüne kadar her gün 25'er adet satın aldığı gazetelerin aboneliklerini tüketti.

Belediye Basın Bürosu gazetelerin yetkililerine şu mesajı iletti: "17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan tasarruf tedbirleri Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden gazete aboneliklerimizi iptal etmek durumundayız. 27/05/2024 tarihine kadar olan faturanızı müdürlüğümüze ulaştırmanızı rica ederiz."

Kütahya Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin 4 milyar 176 milyon, Dumlupınar Üniversitesi'nin de 2 milyar 100 milyon TL olduğunu öğrenildi.

Bu arada, Kütahya'da yayın yapan 3 yerel gazetenin günlük satış fiyatının 10 TL olduğunu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesi Gazete Aboneliklerini İptal Etti - Son Dakika

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