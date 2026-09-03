Kütahya'da 47 yıllık esnaf iş yerini boşaltıyor, 'Benim tek gayem kuşlar' - Son Dakika
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Kütahya'da 47 yıllık esnaf iş yerini boşaltıyor, 'Benim tek gayem kuşlar'

Kütahya\'da 47 yıllık esnaf iş yerini boşaltıyor, \'Benim tek gayem kuşlar\'
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Kütahya Sevgi Yolu'nda 47 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şeşen, mahkeme kararıyla iş yerini boşaltmaya başladı. 71 yaşındaki Şeşen, baktığı kuşların susuz ve yemsiz kalmasından endişe ettiğini belirterek kendilerine yeni bir yer gösterilmesini istedi.

Kütahya'nın Sevgi Yolu üzerinde 47 yıldır esnaflık yapan Ahmet Şeşen, iş yerinin kaldırılması nedeniyle yaşadığı süreci anlattı. Ahmet Şeşen, özellikle iş yerinin önünde bulunan kuşların susuz ve yemsiz kalmasından endişe ettiğini belirterek, "Benim tek gayem kuşlar" dedi.

Yarın asra yakın bir süredir esnaflık yaptığını ifade eden Ahmet Şeşen, iş yerinin kaldırılmasıyla ilgili hukuki süreç yaşandığını söyledi. Mahkemeye başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep ettiklerini belirten Şeşen, mahkemenin talebi reddetmesinin ardından iş yerini boşaltmaya başladığını dile getirdi. Ahmet Şeşen, "Belediye başkan yardımcılarıyla görüştüm. Bize sözleşme çekeceklerini söylediler. Ancak bize başka bir yer gösterilmedi" diye konuştu.

"47 yıldır buradayım"

Yaklaşık 47 yıldır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten Ahmet Şeşen, "Ben 71 yaşındayım. 47 yıldır buradayım. 1980 yılında Sevgi Yolu üzerinde kuş yemi, tespih, çakmak gazı dolu gibi faaliyetlerle esnaflık yapıyorum. o zamandan beri buradayım. Devletime vergimi verdim, üzerime düşeni yaptım ama olmadı. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Benim tek gayem kuşlar"

Ahmet Şeşen, özellikle iş yerinin çevresinde bulunan kuşlara dikkat çekti. Kuşların susuz kalmaması gerektiğini belirten Ahmet Şeşen, "Benim için tek şey, gayem güvencinler. Ben başka bir şey demiyorum" diyerek, baktığı kuşlar için endişeli olduğunu dile getirdi. Şeşen, iş yerindeki eşyalarını toplayarak evine götüreceğini belirterek, kendilerine yeni bir yer gösterilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da 47 yıllık esnaf iş yerini boşaltıyor, 'Benim tek gayem kuşlar' - Son Dakika

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