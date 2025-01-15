Kütahya\'da Aynı Gün İki Trafik Kazası

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Kütahya'da aynı noktada aynı gün gerçekleşen iki trafik kazası kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Fuat Paşa Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde, aynı gün içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah ve akşam saatlerinde gerçekleşen kazalarda, iki farklı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı ve aynı noktada durduğu görüldü.

Kazalarda her iki sürücü de hafif yaralanırken, olaylarda can kaybı yaşanmaması sevindirdi. Kazaların nedenine ilişkin farklı görüşler ortaya atıldı. Olayı gören vatandaşlardan bazıları kazaların yolun kaygan olmasından kaynaklandığını iddia ederken, bazıları ise yoldaki bir çukurun sürücüler üzerinde olumsuz etkisi olduğunu öne sürdü.