Kütahya'da hafızlık eğitimi gören öğrenciler Hava Şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Kütahya'da hafızlık eğitimi gören öğrenciler Hava Şehitliğini ziyaret etti

Kütahya\'da hafızlık eğitimi gören öğrenciler Hava Şehitliğini ziyaret etti

Kütahya'da hafızlık eğitimi gören Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve Kuran Kursu hocaları eşliğinde Hava Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitler için Kur'an okuyup, dua ettiler.

24.02.2024 11:51
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Kütahya'da hafızlık eğitimi gören Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Hava Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için Kur'an okuyup, dua ettiler.

Kütahya Merkez Bölge Kuran Kursunda hafızlık eğitimi gören Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Berat Kandili dolayısıyla öğretmenleri ve Kuran Kursu hocaları eşliğinde Hava Şehitliğini ziyaret ederek vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitler için Kuran okuyup, dua ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Yerel, Son Dakika

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