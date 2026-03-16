Kütahya\'da Kadir Gecesi Programı

Kütahya'da Kadir Gecesi münasebetiyle Ulu Cami'de kadınlara yönelik program gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet, ilahi ve okunan hatimlerin duası yapıldı. Programa İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, vaizler ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kütahya İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Program, hanımlara yönelik Sakal-ı Şerif ziyareti ile sona erdi. - KÜTAHYA