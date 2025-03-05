Kütahya Meclisi 2024 Faaliyet Raporunu Görüştü - Son Dakika
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Kütahya Meclisi 2024 Faaliyet Raporunu Görüştü

Kütahya Meclisi 2024 Faaliyet Raporunu Görüştü

Kütahya İl Genel Meclisi, 2024 faaliyet raporunu değerlendirerek önemli bütçe bilgilerini paylaştı.

05.03.2025 14:51
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Kütahya İl Genel Meclisi'nin Mart ayı oturumları, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında devam etti. Gerçekleştirilen oturumda, Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı faaliyet raporu Meclise sunuldu.

Toplantıya, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Karabacak ve birim müdürleri katıldı. Sunum yapan Genel Sekreter Mücahit Eracar, İl Özel İdaresi'nin faaliyetlerini detaylarıyla paylaştı. Eracar, İl Özel İdaresi'nin 454 personel ile hizmet verdiğini belirterek, 2024 yılı bütçesinin 1 milyar 230 milyon TL olduğunu, 2025 yılı bütçesinin ise yüzde 36,59'luk artışla 1 milyar 680 milyon TL'ye yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, 2024 yılında 17 adet hibe araç alındığını ve makine parkındaki toplam araç sayısının 250'ye ulaştığını ifade etti.

Köy yollarında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Mücahit Eracar, 2024 yılında toplam 50 kilometre BSK sıcak asfalt yolun tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu, ayrıca 12 kilometre birinci ve ikinci kat asfaltın da yapıldığını belirtti.

İçme suyu, kanalizasyon ve sulama alanında toplam 60 proje yürütüldüğünü aktaran Eracar, bunlardan 52'sinin tamamlandığını, 2'sinin devam ettiğini ve 6 projenin ihale aşamasında olduğunu dile getirdi.

Kütahya İl Özel İdaresi'nin kamu hizmet binaları kazandırma çalışmalarını da sürdüğünü vurgulayan Genel Sekreter Mücahit Eracar, 7 projeden 4'ünün tamamlandığını, 3'ünün ise devam ettiğini söyledi. Eğitime destek kapsamında yürütülen 46 projeden 38'inin tamamlandığını, 8 projenin ise yapım aşamasında olduğunu belirtti.

Sunumun ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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