Kanser tedavisi gören gazeteci genci arkadaşları mutlu gününde unutmadı - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören gazeteci genci arkadaşları mutlu gününde unutmadı

24.08.2022 13:16
Kanser tedavisi gören gazeteci genci arkadaşları mutlu gününde unutmadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konulan gazeteci gence arkadaşları doğum günü sürprizi yaptılar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konulan gazeteci gence arkadaşları doğum günü sürprizi yaptılar.

Tavşanlı ilçesinde kanser mücadelesi devam eden basın mensubu Muhammed Deniz'i yaş gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz yıl kan kanseri teşhisi konulan ve bir süredir kemoterapi tedavisi alan Deniz, geçtiğimiz gün 27 yaşına girdi. Arkadaşları İsmail Cem Efe, Süleyman Erdem, Fatih Karaarslan ve Samet Karazeybek tarafından düzenlenen sürpriz doğum gününde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Vakıf köyünde tabiat ormanında düzenledikleri sürpriz doğum gününde arkadaşları Deniz'i yalnız bırakmayan ve şifalar dileyen gençler sosyal medyada övgü aldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kanser tedavisi gören gazeteci genci arkadaşları mutlu gününde unutmadı - Son Dakika

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