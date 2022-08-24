Tavşanlı ilçesinde kanser mücadelesi devam eden basın mensubu Muhammed Deniz'i yaş gününde arkadaşları yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz yıl kan kanseri teşhisi konulan ve bir süredir kemoterapi tedavisi alan Deniz, geçtiğimiz gün 27 yaşına girdi. Arkadaşları İsmail Cem Efe, Süleyman Erdem, Fatih Karaarslan ve Samet Karazeybek tarafından düzenlenen sürpriz doğum gününde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kanser tedavisi gören gazeteci genci arkadaşları mutlu gününde unutmadı - Son Dakika

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