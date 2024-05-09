Kütahya Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Kütahya Tarım Fuarı Açıldı

Kütahya'da düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, törenle ziyarete açıldı. Fuarda tarım makineleri, organik gübre, tohum ve yem ürünleri tanıtılacak. Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, fuarın 14. yılında 15 bin metrekarelik alanda 200'e yakın firma ve 300 markanın temsilcisiyle gerçekleştirildiğini belirtti. Fuar, tarım sektörüne katkı sağlamanın yanı sıra üreticilere yeni teknolojileri bulma imkanı sunuyor.

09.05.2024 17:43
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Kütahya Tarım Fuarı açıldı

KÜTAHYA - Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı törenle ziyarete açıldı.

4 gün sürecek olan fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum ve yem ürünlerinin tanıtılacağını belirtildi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, yaptığı açıklamada, "Kütahya tarım fuarı bu yıl 14. kez kapılarını açtı. 2009 yılında bu serüven başlamıştı. O dönem Sayın Tarım Bakanımızla birlikte kapılarımızı açtık. İlk yıl yaklaşık 4 bin metrekare bir alanda fuarımızı gerçekleştirmiştik. O tarihlerde hatırladığım kadarıyla 50 civarında firmamız vardı. 14 yılın sonunda geldiğimiz noktada 15 bin metrekare bir alanda 200'e yakın firmamızla 300 civarında da marka temsiliyle bu yıl 14. Tarım Fuarımızı açtık. Frig Fuarcılık olarak düzenlediğimiz bu fuarda, Ziraat Odalarımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Ticaret Borsamız, Tarım Kredi Kooperatifi gibi sivil toplum örgütlerimiz ve kamu kurumlarının çok büyük katkıları var. Bu fuarda özellikle üreticilerimizi buraya almak bizi çok mutlu ediyor. 14 yıldır Kütahya'da tarım sektörünün geleneği haline geldi. Artık insanlar fuarı bekler hale geldi. Özellikle gelişen tarım teknolojisi, iklim değişikliği gibi konulardan dolayı üreticilerin bu fuarlara gerçekten ilgisi oluyor ve burada sürekli yeni teknolojileri bulabiliyorlar. Birçok markayı bir çatı altında bulabiliyorlar, yani üretimcilerimiz geldiği zaman, burada 8 -10 traktör markasından yüzlerce tarım makine ekipmanlarını bir çatı altında buluyor. Bu ciddi bir avantaj, bunun dışında Kütahya Tarım Fuarında sosyal aktivitelerimiz olacak. Bunlar da bize katkı sağlayacak. 2. günümüzde Koyun Keçi Birliği tarafından, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte üretilen keçilerin mezatı yapılacak. Bu sebeple de buradaki mezata vatandaşların ilgi duyacağını düşünüyorum. Fuarın 3. gününde ise bir yarışmamız olacak. O da çok güzel bir yarışma, Koç ve Teke Yarışması yapacağız. Cumartesi günü en güzel koçumuzu, tekemizi seçeceğiz. Yani fuar hem Kütahya şehrine sosyoekonomik katkıları olduğu gibi sektöre ciddi bir dinamizm katıyor. Üreticilerimiz de burada bütün ürünleri ve aktiviteleri bir arada buluyor ve bu bizi mutlu ediyor. İnşallah bu fuar devam edecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Tarım Fuarı Açıldı - Son Dakika

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