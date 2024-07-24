Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Vali Işın'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Vali Işın'ı ziyaret etti

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Vali Işın\'ı ziyaret etti

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü, Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret ederek, Teknokent'in bölgeye olan katkıları ve ileriye dönük hedefleri hakkında bilgi verdi. Vali Işın ise Teknokent'in önemini vurgulayarak, ek bina inşaatı için destek vereceklerini belirtti.

24.07.2024 10:55
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Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Durmuş Özdemir, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret etti. Durmuş, Vali Işın'a Kütahya Tasarım Teknokent ek bina inşaatı ile ilgili süreçler hakkında bilgi sundu.

Kütahya'nın teknoloji, yapay zeka ve tasarım alanındaki potansiyelini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında sunum yapan Özdemir, Kütahya Tasarım Teknokent'in bölgeye olan katkıları ve ileriye dönük hedefleri anlattı.

Kütahya Valisi Musa Işın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kütahya'nın teknolojik gelişiminde Teknokent'in önemli bir rol oynadığını belirtti. Vali Işın, Teknokent ek bina inşaatı ile ilgili destek vereceklerini ve Teknokent'in ek bina inşaatının tamamlanmasıyla şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağın ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Vali Işın'ı ziyaret etti - Son Dakika

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