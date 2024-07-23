Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımlar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımlar hakkında bilgi verdi

Kütahya Valisi Musa Işın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Vali Işın, yatırımların planlandığı şekilde ilerlediğini ve cari harcamalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti. İlimizde aksayan herhangi bir yatırım olmadığını ifade eden Vali Işın, hükümetin yatırımlara büyük destek verdiğini söyledi.

23.07.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi.

2024 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm görevlerini titizlikle yerine getirmeye devam ettiğini ve yatırımların planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Vali Işın, cari harcamalarda herhangi bir sıkıntı olmadığını ve hükümetin yatırımlara büyük destek verdiğini belirtti. Işın, 2024 yılının ilk 6 ayında 95 projenin tamamlandığını, 56 projenin ihale aşamasında olduğunu, 284 projenin devam ettiğini, 111 projeye henüz başlanmadığını ve 16 projenin tasfiye edildiğini açıklayarak, "Umarım projelerin tümü 2024 yılı sonu itibarıyla kazasız belasız gerçekleşmiş olacaktır. İlimizde cari harcamalarda herhangi bir sıkıntı yok. Kamu kurum ve kuruluşların yatırımlarında da herhangi bir sıkıntı yok. Tam tersine, çok büyük finans kaynağı gerektirmeyen konularda hükümetimiz taleplerimizi uygun görmekte ve bu konuda bizlere yardım etmektedir. Dolayısıyla ilimizde aksayan herhangi bir yatırım yok. İhtiyaç olup da bugün yapılması gereken zaruri bir durum yok. Mevcut yatırımlarımız zamana sarih bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Musa Işın, Kütahya, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımlar hakkında bilgi verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim Karısını bağlayıp darbeden şahsın ilk ifadesi: Karşısına geçip sigara yakarak acı çekmesini izledim
11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:54:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya Valisi Musa Işın, yatırımlar hakkında bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement