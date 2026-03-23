Kutlu Doğum Haftası Sergisi Açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi düzenlenen törenle açıldı.

Efeler İlçe Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasında düzenlenen serginin açılışını gerçekleştirerek sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, kursiyerler tarafından büyük emek ve özveriyle hazırlanan çalışmaları tek tek inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Sergide yer alan ürünlerin milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, faaliyetlerin bireylerin değerler eğitimiyle donatılmasına katkı sunduğunu ifade etti. Kültürel mirasın yaşatılması ve toplumsal bilinç oluşturulması açısından bu çalışmaların büyük önem taşıdığını belirten Çomruk, emeği geçen idareci, öğretmen ve kursiyerlere teşekkür etti. - AYDIN