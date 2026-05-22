KUTSO\'da yoğun ziyaret trafiği

22.05.2026 09:48  Güncelleme: 09:49
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki kurum, kuruluş ve temsilcilerle bir araya gelerek şehir planlaması, kültürel değerler, turizm potansiyeli, kadın girişimciliği ve ticari iş birliği konularını ele aldı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyeleri, kentte faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve temsilcilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

KUTSO heyeti ilk olarak Kütahya Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Karakuzu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Görüşmede şehir planlaması, mimarlık alanında yürütülen çalışmalar ve Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayabilecek proje önerileri değerlendirildi. Kentsel gelişim süreçleri, estetik şehirleşme anlayışı ve kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunulan ziyaret, iyi niyet temennileriyle sona erdi.

KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu ve yönetim kurulu üyeleri Fatih Alkış ile Selman Hatipoğlu, Ülkemiz Değerlerini Tanıtma Kültür ve Sanatımızı Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldız ve yönetimini de ziyaret etti. Görüşmede ortak çalışmalar, iş birliği imkanları ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik projeler ele alındı.

Öte yandan Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş da KUTSO'ya ziyarette bulundu. KUTSO hizmet binasında gerçekleştirilen görüşmede Çavdarhisar'ın ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm potansiyeli değerlendirildi. Bölgenin gelişimine katkı sağlayabilecek projeler ile tarihi ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Avukat Ahmed Fuad Durmaz ile Murat Demir'in gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde ise Kütahya iş dünyasına ilişkin güncel ekonomik gelişmeler, kurumlar arası iletişim ve iş birliği alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

KUTSO'da gerçekleşen bir diğer ziyarette ise iş insanları Ayten Gürensoy, Aynur Karaarslan ile Sema Öztuğcu, KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Saner Gönül ile bir araya geldi. Görüşmede kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel üretimin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birlikleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca SERA AVM Operasyon Müdürü Fehmi Bilgin, Muhasebe Sorumlusu Mustafa Taha Karakoç ile Halkla İlişkiler ve Pazarlama Sorumlusu Sanem Demir de KUTSO yönetimini ziyaret etti. Görüşmede Kütahya'daki ticari faaliyetler, alışveriş merkezlerinin bölge ekonomisine katkısı ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

