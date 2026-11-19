Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti. Görüşmede üniversite ile iş hayatı arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak ortak projeler ele alındı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ı makamında ziyaret etti. Rektörlükte gerçekleştirilen görüşmede, üniversite ile iş hayatı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Kütahya'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmalar ve iki kurum arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Üniversite-sanayi iş birliği ele alındı

Görüşmede üniversitelerin akademik bilgi ve birikiminin iş hayatının tecrübesiyle buluşturulmasının şehirlerin kalkınmasındaki önemine dikkat çekildi. Kütahya'nın gelişimine katkı sağlayacak projelerde üniversite ve iş hayatının birlikte hareket etmesinin sağlayacağı kazanımlar üzerinde duruldu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversitelerin bilgi ve birikiminin iş hayatının tecrübesiyle bir araya gelmesinin şehrin geleceğe yönelik hedefleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kızıltoprak, nazik ziyaretleri ve görüşmede paylaştıkları değerlendirmeler dolayısıyla KUTSO Başkanı Esin Güral Argat ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.