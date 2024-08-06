Kuveytli Hayırseverlerin Destek Verdiği İyilik Gemisi Gazze'ye Yola Çıkıyor

Yerel

Kuveytli hayırseverlerin destek verdiği insani yardım malzemesi taşıyan 'Legend Line' adlı İyilik Gemisi Mersin Limanı'ndan yola çıkacak. Gemi, yüklemenin tamamlanmasının ardından Gazze'ye ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini Ürdün'e götürücek.

Bombardımanın başladığı ilk günden itibaren Gazze'ye yardımlar sürüyor. İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana abluka altına alınan Gazze'de temel ihtiyaç malzemelerine olan ihtiyaç giderek artıyor. Bombardımanın başladığı ilk günden itibaren Gazze'ye çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinin gönderdiği yardımlar sürerken, son olarak Kuveytli hayırseverlerin destek verdiği insani yardım malzemesi taşıyan gemi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından hareket edecek.

"Gönderdiğimiz yardımların toplam maliyeti 4 milyon dolara ulaştı"

Kuveyt Hayır Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Acil Yardımlar Komisyonu Başkanı Cemal el-Nuri, Mersin Limanı'nda törende yaptığı konuşmada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bine yaklaştığını, yaralı sayısının ise 100 bini aştığını belirterek, "Gazzeli kardeşlerimizi hatırlamak ve onları unutmamak için buradayız. Dolayısıyla biz onların yarasını anlamakla yükümlüyüz. Maalesef Filistin ile ilgili sosyal medyada gördüğümüz videolara çok kızıyoruz, çok sinirleniyoruz, çok üzülüyoruz. Ama ekibimiz oraya gittiğinde daha acı ve daha vahim durumlar gördü. Biz gerçekten onların ne hissettiğini tam olarak anlayamayacağız ancak onları hatırlamamız ve onları aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor" dedi.

Üçüncü yardım gemisini göndereceklerine işaret eden Nuri, "Bugüne kadar 164 ton yardım malzemesi, 35 ton enerji malzemesi, 20 bin ton çocuk malzemesi ve 500 ton anne ve çocuklara özel ürünler gönderdik. Şu ana kadar gönderdiğimiz yardımların toplam maliyeti 4 milyon dolara ulaştı" diye konuştu.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından Mersin Limanı'ndan yola çıkacak İyilik Gemisi, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olacak. - MERSİN