Kuyucak Belediyesi Çocuk Şenliği Düzenledi

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Kuyucak Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'nın "geleceğimizin gençleri çocuklarımızı da unutmadık" diyerek düzenlediği Çocuk Şenliği'ne katılım yüksek oldu. Şenlikte çocuklarla sohbet eden Başkan Doğanca, "Çocuklarımızın eğlencelerine şahit olmak gerçekten çok güzel. Onların mutluluğu her şeye değer. Kuyucaklı çocuklarımızı sevindirmeye devam edeceğiz. Onlar bizim geleceğimiz" dedi. - AYDIN