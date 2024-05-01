Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi

Kuyucak İlçe Müftülüğü, 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri düzenledi. Seminerde, hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında bilgiler verildi ve hacı adaylarına kolaylıklar dileyerek dua edildi.

01.05.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik 'Hac Eğitim Seminerleri' devam ediyor. Kuyucak İlçe Müftüsü Ömer Mercan, İlçe Vaizleri Kemal Abdullah Şengül ve Hatice Haber '2024 Yılı Hac Yolcuları Hazırlık Kursu' kapsamında Kuyucak İlçe Müftülüğü Bahri Uçuş Camii'nde hacı adayları ile bir araya geldi. Hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgilerin verildiği seminerde, Müftü Mercan hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek Türk milleti ve tüm Müslümanlar için dua etmelerini rica etti.

Kuyucak İlçe Müftüsü Mercan yaptığı konuşmada, mukaddes beldelerde ihlas ve samimiyetle yerine getirilen hac farizasının günahları sileceğini dolayısıyla orada iken her bir anı çok iyi değerlendirmek gerektiğini ifade ederek; hacı adaylarından sevdikleri, sevenleri, konu komşuları için dualar etmelerini ve ilk günden son ana kadar niyetlerini sağlam tutmalarını, sabır ve muhabbetle ibadete yoğunlaşmalarını tavsiye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuyucak, Müftü, Hac, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
09:15 Çin’de otoyol çöktü 19 ölü, 30 yaralı Çin'de otoyol çöktü! 19 ölü, 30 yaralı
09:02 Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi Çok sayıda kişi gözaltına alındı Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahalesi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 12:37:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kuyucak İlçe Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement