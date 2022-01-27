Kuyumcular Odası başkanlığına Özkan Koçak seçildi - Son Dakika

Erzurum Kuyumcular Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Özkan Koçak Kuyumcular Odası başkanı seçildi.

Genel kurulda Divan başkanlığını Erzurum Demirciler Odası Başkanı Zekayi Kaplan yaptı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından iki liste halinde seçimlere gidildi. 322 kayıtlı üyeden 256'sı oy kullandı. Ömer Behiç Aslan 123 oy alırken Özkan Koçak 133 oy alarak Kuyumcular Odasının yeni başkanı oldu.

Başkan seçilen bir teşekkür konuşması yapan Koçak, "Hepimiz biriz beraberiz ve birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçimleri bir hizmet yarışı olarak niteleyerek rakibi Behiç Aslan'a teşekkür eden Koçak konuşmasında şunları kaydetti; "Şimdi sorumluluklarımız daha da arttı sektörün sorunlarını hızlı çözmeye çalışacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hepimiz biriz ve beraberiz beraber olmaya da devam edeceğiz çünkü birlikten kuvvet doğacak bu seçimin sonucu kuyumculuk camiasına hayırlı olsun."

Başkan Koçak yeni dönemde yapacak olan çalışmaları kuyumculuk için gerekli olan yasal çalışmaları tamamlamak kamu nezdinde sektör tanımının yapılmasını sağlamak ve esnaf sanatkarların geleceğe taşınması amacıyla gerekli olan koruma şemsiyesini oluşturmak olarak sıraladı. - ERZURUM