KYK Yurdu Öğrencileri ve İlkokul Öğrencileri Buluştu - Son Dakika
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KYK Yurdu Öğrencileri ve İlkokul Öğrencileri Buluştu

KYK Yurdu Öğrencileri ve İlkokul Öğrencileri Buluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Sultan Veled KYK Yurdu öğrencileri, Tilkili İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında çeşitli hediyeler verildi ve palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenlendi. İlkokul öğrencileri, üniversiteli abi ve ablalarına teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin motivasyonunu artırarak derslerine olumlu yansıyacak şekilde gerçekleşti.

04.05.2024 14:53
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Konya'nın Karapınar ilçesinde KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yurt görevlileriyle birlikte ilkokul öğrencileri ile buluştu.

Sultan Veled KYK Yurdu öğrencileri, Tilkili İlkokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek mutluluklarını paylaştı. Aynı zamanda palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, halat çekme yarışmaları ve çuval oyunları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Çocuklar, etkinliklere katılan üniversiteli abi ve ablalarına teşekkür etti. Tilkili İlkokulu Müdürü Muzaffer Gündüz ise öğrencilerin üniversite öğrencileriyle tanışarak keyifli vakit geçirdiklerini ve bu etkinliğin öğrencilerde oluşturduğu motivasyonun derslerine olumlu yansıyacağını dile getirdi.

KYK Yurdu görevlisi Nazan İnci ise çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek farklı etkinliklerin çocuklar için ve kendileri için faydalı olduğunu ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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