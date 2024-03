Yerel

Silahla oynarken arkadaşını vurarak öldürdü

KYK yurduna silahla giren öğrenci silahla oynarken arkadaşını vurdu

KİLİS - Kilis'te KYK Erkek Öğrenci Yurduna tabancayla giren öğrenci silahla şakalaşmak isterken kazayla arkadaşını vurarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kartalbey KYK Öğrenci Yurdunda kalan öğrenci B.Y., yurda tabancayla girdi. B.Y, yanındaki tabancayı şaka amacıyla, arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya doğrulttu. Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Mehmet Yasin Arı'ya isabet etti. Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.