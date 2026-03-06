Laçin'de Çocuklara Ramazan Sürprizi - Son Dakika
Laçin'de Çocuklara Ramazan Sürprizi

Laçin'de Çocuklara Ramazan Sürprizi
06.03.2026 07:18
Laçin'de çocuklar, teravih namazı sonrası ayakkabılarında buldukları hediyelerle mutlu oldu.

Çorum'un Laçin ilçesinde camiye giden çocuklar, teravih namazı çıkışında ayakkabılarının içine bırakılan sürpriz hediyeleri görünce mutluluk yaşadı.

Çorum Laçin Gençlik Merkezi tarafından çocuklar için Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar için özel hediye paketleri hazırlandı. Şeffaf paketlerin içerisine şeker, çikolata, balon ve cep harçlığı konuldu. Teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye gelen çocuklar namazlarını kıldıktan sonra ilahi söyledi. Bu sırada görevliler tarafından hazırlanan hediye paketleri cami girişinde bulunan ayakkabılara bırakıldı.

Namaz sonrası çocuklar, hediyelerini alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Etkinlik sayesinde çocukların cami sevgisinin pekiştirilmesi ve Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması hedeflendi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

