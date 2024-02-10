Laron Tipli Gelişme Geriliği Hastası Saadet Bayazıt, Zorluklara Rağmen Sosyal Hayatta Örnek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Laron Tipli Gelişme Geriliği Hastası Saadet Bayazıt, Zorluklara Rağmen Sosyal Hayatta Örnek Oluyor

Laron Tipli Gelişme Geriliği Hastası Saadet Bayazıt, Zorluklara Rağmen Sosyal Hayatta Örnek Oluyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 1 metre 35 cm boyundaki 21 yaşındaki Saadet Bayazıt, Laron Tipli Gelişme Geriliği hastalığıyla mücadele ederek sosyal hayatında aktif olarak insanlara örnek oluyor. Bayazıt, çalışarak hayata tutunmaya çalışırken kitap kafede çay servisi yapmak, masayı silmek ve müşterileri karşılamak gibi birçok etkinlikte yer alıyor. Boyundan dolayı yaşadığı zorlukları kendi başına aşmaya çalışan Bayazıt, sosyal yaşamda aktif olduğunda çok mutlu olduğunu belirtiyor.

10.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaşayan 1 metre 35 cm boyundaki 21 yaşındaki Saadet Bayazıt, yaşadığı zorluklara rağmen sosyal hayatında aktif olarak insanlara örnek oluyor.

Laron Tipli Gelişme Geriliği hastalığıyla mücadele eden 21 yaşındaki Saadet, yaşadığı zorluklara rağmen çalışarak hayata tutunmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta deprem sonrasında da evde kapalı kalmayıp birçok etkinliklere katıldığını söyleyen Bayazıt, katılım sağladığı kitap kafede, çay servisi yapıyor, masayı siliyor, müşterileri karşılıyor.

Boyundan dolayı hayatında yaşadığı zorlukları kendi başıma aşmaya çalıştığını söyleyen Bayazıt,"Bu konuda aileme dahi zorluk çıkarmıyorum" dedi.

Sosyal yaşamda aktif oldukça çok mutlu olduğunu söyleyen Bayazıt, "Ben 1 metre 35 cm boyundayım. Depremden sonra da evde kapalı kalmadım. O süreçte de hep dolaştım. Kitap kafeye geliyorum. Eski yerleri depremde yıkıldı ama ben şuan buraya geliyorum. Burada arkadaşlarımla birlikte vakit geçiriyorum. Burada çay kahve içiyoruz. Elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Bir şeyler yaptıkça sosyal oldukça çok mutlu oluyorum" diye konuştu.

Bayazıt, boyumdan dolayı zorlandığı zamanlar olduğunu dile getirerek, "Ama her işimi kendim yapmaya çalışıyorum. Bu konuda aileme zorluk çıkarmıyorum. Kendi işimi kendim halletmeye çalışıyorum. Çok zorlandığım konu ise eşyalar konusunda oluyor. Bardak, tabak falan almak istiyorum ama boyum yetişmediği için alamıyorum. Tabi o sorunu da sandalye alarak çözmeye çalışıyorum. Benim gibi olan insanlara buradan tavsiyem, kendilerini eve kapatmasınlar bol bol gezmelerini tavsiye ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
    00:39 AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

  • Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı
    10 Şub Bir insan evlatlarına bunu nasıl yapar! Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından yasak aşk çıktı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

  • AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı
    10 Şub AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim kampanyasına saldırıdan yeni görüntüler ortaya çıktı

    AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü
    10 Şub Somali'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

    Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

  • Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı
    10 Şub Herkes onu konuşuyor! Arda penaltı kazandırdı ama sonu istediği gibi olmadı

    Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    10 Şub Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk
    10 Şub Başkan Asya: 10 yıllık görevimizde hizmetlerle halkımızın gönlüne dokunduk

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.

  • ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı
    10 Şub ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle çakıldı

    ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gelişme Geriliği, Kahramanmaraş, Deprem, Engelliler, Yerel, Sağlık, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Laron Tipli Gelişme Geriliği Hastası Saadet Bayazıt, Zorluklara Rağmen Sosyal Hayatta Örnek Oluyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 01:28:39. #1.11#
SON DAKİKA: Laron Tipli Gelişme Geriliği Hastası Saadet Bayazıt, Zorluklara Rağmen Sosyal Hayatta Örnek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement