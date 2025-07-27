Lavanta Hasat Etkinliği Keyifli Anlar Sundular

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yer alan bir lavanta ve kekik üretim alanında düzenlenen hasat etkinliği, doğayla iç içe keyifli anlara sahne oldu.

Katılımcılar, mor lavanta tarlalarında hasat yaparak hem üretim sürecine tanıklık etti hem de bu doğal güzelliğin tadını çıkardı. Etkinliğe; Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, ilgili tesisi temsilen yetkililer ile birlikte; Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, ilçe kurum amirleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Çetin ve siyasi isimler katıldı.

Lavanta ve kekik yetiştiriciliğinin hem kırsal kalkınmaya hem de turizme katkı sunduğuna dikkat çekilen etkinlikte, bu tür tarımsal faaliyetlerin ilçeye ekonomik ve görsel zenginlik kazandırdığı vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR