Leylek Festivali Hayrabolu'da Başladı - Son Dakika
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Leylek Festivali Hayrabolu'da Başladı

Leylek Festivali Hayrabolu\'da Başladı
20.06.2026 16:06
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Karakavak Mahallesi'nde düzenlenen festivalle doğa koruma ve leylek halkalama etkinlikleri başladı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde düzenlenen Leylek Festivali, leyleklerin halkalanması ve çeşitli doğa etkinlikleriyle başladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TREDAŞ işbirliğiyle leylekler ve diğer yaban hayatı türlerinin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak, biyolojik çeşitliliğin tanıtımını sağlamak ve vatandaşların doğayla etkileşimini artırmak amacıyla Karakavak Mahallesi'nde düzenlenen Leylek Festivali başladı. 2 gün sürecek festivalin ilk gününde yuvalardan alınan leylekler uzmanlar tarafından halkalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunmasının önemini vurgulayarak, "İnsanın doğayla güzel bir şekilde uyum içerisinde olduğu Karakavak'ıa, doğa dostu olan Karakavak'ı artık biz 'Karakavak leylek köyü' olarak tanımlıyoruz. Bizim temel prensibimiz; aslında burada kuş göç hareketlerini, kuş haritasını bir an önce tamamlayarak, bilimsel verilerle bunların ortaya koyulmasını sağlamak. İşte bu çerçevede biz 2025 yılı içerisinde bu çalışmayı başlattık. 5 yıl içerisinde ise 500 adet leylek ve 100 adet de şahin kartalın halkalanma çalışmasını tamamlayarak, bunların özellikle geçiş güzergahında nasıl beslendiklerini, hangi yaşam ortamlarında bulunduklarını görme imkanına sahip olacağız" diye konuştu.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ise yaptığı açıklamada, "Binlerce leylek buradan uçuyor, burada konaklıyor, burada yavruluyor, yaşam döngülerini buralarda tamamlıyorlar. Biz de Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğümüzle birlikte Trakya'nın kuşlarını halkalıyoruz. Projeyle bu doğal mirasın korunmasına katkı koymaya, elimizden geldiğince destek vermeye gayret ediyoruz. Bir enerji dağıtım şirketi olarak görevimiz yalnızca kesintisiz enerji sunmak değil, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın doğal yaşamına da saygı duymak, sahip çıkmak. Bu kapsamda da biz doğa dostu şebeke dönüşümünü destekliyoruz ve vizyon olarak da benimsiyoruz. Bu nedenle de kuş göç yollarını, yaşam alanlarını, davranışlarını daha iyi anlamaya çalışan bilimsel çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen çalışma ile leyleklerin göç yolları, yaşam süreleri ve popülasyonunun bilimsel olarak takip edilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. İki gün sürecek festivalde yaban hayatı temalı sergiler, kuş gözlem etkinlikleri, fotoğraf etkinlikleri, açık hava sinema gösterimi, doğa eğitimleri, farkındalık çalışmaları ve çeşitli atölye faaliyetleri gerçekleştirilecek. Festivalin doğa koruma bilincinin artırılmasının yanı sıra bölgenin ekoturizm potansiyeline de katkı sunması bekleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Leylek Festivali Hayrabolu'da Başladı - Son Dakika

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