Leylekler Çeltik Tarlalarında

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki köyler, çeltik ekimi döneminde leyleklere de ev sahipliği yapıyor. Leylekler, ekim yapılan çeltik tarlalarında avlanarak karnını doyuruyor.

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, yaklaşık 8 bin dekar alanda yapılan çeltik ekimi bu yıl ilkbahar yağmurlarının uzun sürmesi sebebiyle Haziran ayında da devam ediyor. Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezleri arasında yer alan Tosya ilçesinde tarlalar, ekim döneminde leyleklere ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmaya bölgeye gelen leylekler, evlerin çatılarının yanı sıra elektrik ve telefon direklerinde geçirdikleri kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrularının iyi beslenmesi için ekim yapılan tarlalarda böcek ve solucan avlıyor. Tarlada çalışan vatandaşların arkasından ayrılmayan leylekler sürülen tarlalarda renkli görüntüler oluşturuyor.

"Sarıkılçık pirincinin bu kadar lezzetli olmasında belki leyleklerin de payı vardır"

Tosya ilçesinde çeltik üretimi yapan Mürüvvet Aşık, leyleklerin her yıl çeltik tarlalarına geldiğini belirterek, "Leylekler, keşan yapılırken böcekleri yiyor. Tarlalarımızda geziyor. Leyleklerin de çeltik tarlasında ayrı bir güzelliği oluyor. Sarıkılçık pirincinin bu kadar lezzetli olmasında belki leyleklerin de payı vardır" dedi.

"Solucan gibi canlıları leylekler, keşan yaparken yengeç gibi ağızlarıyla topluyor"

Çeltik üreticisi Akif Bilgili ise toprağın havalandırmasıyla leyleklerin tarlalarda soluğunu aldığını belirterek, "Keşan yaparken leylekler daha çok gelir. Nedense leyleklerin doğasında var, leylekler solucan gibi canlıları keşan yaparken yengeç gibi ağızlarıyla topluyorlar. Aslında bu da doğamızın ayrı bir güzelliğidir. Çeltik ekilirken bizlere de katkısı oluyor. Leylekler normal fideleri keserler. Ama bunların çeltiğe bir zararı yok. Sadece kaşları deldiği zaman su kaçağı oluyor, onun dışında bize bir zararı olmuyor. Doğanın ayrı bir güzelliği bu, bizlerin de hoşuna gidiyor. Böcek de olacak, insan da olacak, karıncası da olacak, her şey olacak. Bunlar doğanın ayrı güzellikleridir. Leylekler de çeltik tarlalarından kendi rızkını alıyor. Bu sayede doğa her zaman birbirini tamamlıyor" dedi. - KASTAMONU