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LGS Birincilerine Ödül Töreni

LGS Birincilerine Ödül Töreni
16.07.2025 22:18
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İstanbul Valiliği, 500 tam puan alan 158 öğrenciyi ödüllendirerek başarılarını kutladı.

İstanbul Valiliği, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 158 öğrenciyi "Türkiye Yüzyılı Çocukları-2025 LGS Birincileri" programı kapsamında ağırlayarak ödüllendirdi.

İstanbul Valiliği, 2025 LGS sınavında 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilere ödül verdi. Valilikte düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Fuaye salonunda gerçekleştirilen törende öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Program kapsamında 5 bin TL tutarında burs, tam altın verilirken, Anadolu'yu gezmeleri için her öğrenciye 4 adet uçak bileti hakkı tanındı. Öğrencilerin eğitim hayatlarına destek vermek amacıyla İstanbul Çocukları Vakfı aracılığıyla 9 ay boyunca burs verileceği bildirildi.

"Bu çocuklar bu millete çok hayırlı hizmetler verecek"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Evlatlarımız, en kıymetlilerimizin en özel günlerinden bir tanesi. Son iki senedir yaptığımız gibi, bu sene de 500 tam puan alıp Türkiye birincisi olan yavrularımızı öğretmenleriyle, idarecileriyle, aileleriyle birlikte burada misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencilerimize ve gençlerimize verdiği özel önem doğrultusunda, onların yanında olmaya devam edeceğiz. 500 tam puan alan öğrencilerimizin bu millete çok sayıda hayırlı hizmet vereceğine inanıyoruz. İstanbul Çocukları Vakfı olarak, hiçbir ayrım yapmadan, 9 ay boyunca her bir öğrencimize aylık 5 bin TL başarı bursu vereceğiz. Anadolu Jet aracılığıyla, İstanbul'da yaşayan öğrencilerimize de Anadolu'yu tanımaları için yılda 4 uçak bileti sunulacak. Nerede okursanız okuyun, bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın. Sizi değiştirme ya da dönüştürme gibi bir düşüncemiz yok. Kendiniz gibi olun, aileniz gibi olun. Bu yeterlidir" ifadelerini kullandı.

LGS'de tam puan alan Nil Korun, "LGS'de tam puan aldım. Bu başarıyı okuluma, öğretmenlerime ve aileme borçluyum. Gerçekten çok zor bir süreçti ama neyse ki sonucu güzel oldu. Bugün burada, valilikteyiz. Bize 5 bin liralık burs bağlandı. Ayrıca tam altın hediye edildi. Bunun yanında, Anadolu'yu gezip öğrenmemiz için bildiğim kadarıyla 4 adet bilet hakkı tanındı. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

LGS' den tam puan alan bir diğer öğrenci olan Mustafa Bulak, "LGS sürecinde anneme, babama ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir süreçti. Kesinlikle stres yönetiminin çok önemli olduğu bir süreçti. Özellikle babam bana çok yardım etti bu konuda. Ona yeniden teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün valilikteyiz. 500 tam puan alanların toplandığı bir programdayız ve valilik bize çok güzel şeyler verdi. Bize Anadolu'ya gitmemiz için verdiği biletler dolayısıyla, verdiği burs dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Hedefim İstanbul Erkek Lisesi ve ondan sonrasındaki hedefim de iyi bir mühendis olmak. Ülkeme, dinime ve milletime çok yararlı işler yapmak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel LGS Birincilerine Ödül Töreni - Son Dakika

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