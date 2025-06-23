Diyarbakır'ın Lice ilçesinde buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı küle döndü.
Lice ilçesinde sabah saatlerinde buğday ekili arazide yangın başladı. Çiftçilerin traktörleri ile yapmak istediği tüm müdahalelere rağmen söndürülemeyen yangında maddi hasar oluşturdu.
Dumanların şehir merkezinden de görüldüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın çiftçileri büyük zarara uğrattı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Lice'de Buğday Tarlası Yangını - Son Dakika
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