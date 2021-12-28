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Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor - Son Dakika

Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor

28.12.2021 14:29

- Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor Lokman Hekim Van Hastanesinde uygulanan Platalet Enyzme Suspension yani kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor.

- Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor

VAN - Lokman Hekim Van Hastanesinde uygulanan Platalet Enyzme Suspension yani kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor.

Cilt gençleştirme, leke ve akne izleriyle gözenekli cilt sıkılaştırma, saç dökülmesi, egzama gibi sorunlarda uygulanan yeni nesil kök hücre tedavisi, son yıllarda hem hastalar hem de hekimler tarafından tercih ediliyor. Lokman Hekim Van Hastanesinde de tedaviyi başarıyla yaptıklarını ifade eden Dermotoloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yeşilova, PES tedavisinin hastanın kendi kanından hazırlanan bir serum olduğunu ifade etti. Kişiden alınan bir miktar kanın daha sonra belli bir işlemden geçirildiğini dile getiren Yeşilova, "Kişinin kendi kanındaki büyüme faktörleri, enzimleri özel bir yöntemle ayırarak bu uygulamayı yapıyoruz" dedi.

Genellikle 4 ila 6 seans şeklinde olan tedavide seansların ayda bir olduğunu belirten Yeşilova, "PES tedavisi dermatolojik hastalıkların bir çoğunda kullanılabilmektedir. Özellikle estetik ve kozmetik alanda kullanıyoruz. Saç dökülmeleri başta olmak üzere boyun ve göbek sarkmalarında, gebelik çatlaklarında, ameliyat izleri başta olmak üzere yanıklarda da kullanabiliyoruz. Etkisi yüksek olup gayet doğal bir tedavidir. Bunun yanında sedef hastalığı, dermatolojik hastalıklarda, kadın doğal hastalıklarında, kalp damar cerrahisinde kapak ameliyat öncesi uygulanan bir yöntemdir. Yine diş hekimleri tarafından kanal tedavisi öncesi ile kanal yatağının tekrar onarımının sağlanmasında kullanılan bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.

Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor
Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor
Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor

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Lokman Hekim, Kök Hücre, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lokman Hekim Hastanesinde kök hücre tedavisi başarıyla yapılıyor - Son Dakika


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