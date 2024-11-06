Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Yürüyüşü

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Tekirdağ'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle lösemiye dikkat çekmek için bir yürüyüş düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteğiyle düzenlenen yürüyüşe, lösemi tedavisi gören ve hastalığı yenmiş çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı. Katılımcılar, turuncu renkli tişörtler giyerek ve ellerinde dövizlerle Hükümet Caddesi'nden Tekirdağ Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca taşınan turuncu balonlar ve pankartlarla toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Atatürk heykeline çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bir konuşma yapan vakıf temsilcisi Kübra Nur Çiçen, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinci artırmaya katkı sağladığını belirtti. Çiçen, katılımcılara teşekkür ederek, toplumda lösemiye dair yanlış algıların değişmesi ve hastalığa karşı duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ