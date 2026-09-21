Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilen bankı yedi gün kapalı tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilen bankı yedi gün kapalı tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı\'nda kirletilen bankı yedi gün kapalı tuttu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda geçen hafta kapatılan bankı yeniden açtı; aynı parkta kirletilen başka bir bankı yedi gün kullanıma kapattı. Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, kameralardan alanı kötü kullananlarla ilgili yasal süreç başlatılacağını söyledi.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kirletilen bankları geçici olarak kullanıma kapatıyor. Nedim Menekşe Parkı'nda geçen hafta kapatılan bank yeniden açılırken, bu kez başka bir bank yedi gün süreyle kullanıma kapatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen hafta ortak yaşam alanlarının temiz tutulmasının gerekliliğini hatırlatmak için Nedim Menekşe Parkı'nda yedi gün süreyle kullanıma kapattığı bank yeniden kullanıma açılırken, aynı parkta kirletilerek kullanılan başka bir bank yedi gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kullanıma açılan bankın ise duyarlı bir vatandaş tarafından temizlendiği görüldü.

Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, farkındalık uygulamasına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta Lüleburgaz Belediyesi olarak farkındalık yaratmak amacıyla bu tür alanları pis bulduğumuzu ve bu alanları kapatacağımızı söylemiştik. Bu hafta bankı kullanıma açmaya geldiğimizde vatandaşımızın bu alanı tamamen temizlediğini gördük ve çok sevindik. Fakat aynı park alanında başka bir bankın kimliği belirsiz kişiler tarafından çok kötü ve pis bir şekilde bırakıldığını tespit ettik. Bu uygulamayla beraber bu tür alanları kullanıma kapatmaya devam edeceğimiz gibi, kameralardan bu alanları kötü şekilde kullanan kişi veya kişilerle ilgili yasal süreçlere başlayacağımızı bildirmek isterim" dedi.

Kaynak: ANKA
BelediyeGüncelÇevreYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:49:28. #7.13#
SON DAKİKA: Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı'nda kirletilen bankı yedi gün kapalı tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement