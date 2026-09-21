Lüleburgaz Belediyesi, Nedim Menekşe Parkı\'nda kirletilen bankı yedi gün kapalı tuttu

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kirletilen bankları geçici olarak kullanıma kapatıyor. Nedim Menekşe Parkı'nda geçen hafta kapatılan bank yeniden açılırken, bu kez başka bir bank yedi gün süreyle kullanıma kapatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçen hafta ortak yaşam alanlarının temiz tutulmasının gerekliliğini hatırlatmak için Nedim Menekşe Parkı'nda yedi gün süreyle kullanıma kapattığı bank yeniden kullanıma açılırken, aynı parkta kirletilerek kullanılan başka bir bank yedi gün süreyle kullanıma kapatıldı. Kullanıma açılan bankın ise duyarlı bir vatandaş tarafından temizlendiği görüldü.

Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Becerenel, farkındalık uygulamasına ilişkin, "Geçtiğimiz hafta Lüleburgaz Belediyesi olarak farkındalık yaratmak amacıyla bu tür alanları pis bulduğumuzu ve bu alanları kapatacağımızı söylemiştik. Bu hafta bankı kullanıma açmaya geldiğimizde vatandaşımızın bu alanı tamamen temizlediğini gördük ve çok sevindik. Fakat aynı park alanında başka bir bankın kimliği belirsiz kişiler tarafından çok kötü ve pis bir şekilde bırakıldığını tespit ettik. Bu uygulamayla beraber bu tür alanları kullanıma kapatmaya devam edeceğimiz gibi, kameralardan bu alanları kötü şekilde kullanan kişi veya kişilerle ilgili yasal süreçlere başlayacağımızı bildirmek isterim" dedi.