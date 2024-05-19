Lüleburgaz'da otelde fuhuş operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da otelde fuhuş operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yapılan fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 mağdur kadın kurtarıldı ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

19.05.2024 23:06
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Lüleburgaz'da otele fuhuş baskını

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı, Büyükkarıştıran beldesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede 1 otelde fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheli yakaladı.

Ekipler Büyükkarıştıran beldesindeki, söz konusu otele operasyon düzenledi. Operasyonda çerçevesinde 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 mağdur kadın kurtarıldı. Otelde yapılan aramada, 112 adet uyuşturucu hap, 453 adet cinsel içerikli ürün, 1500 dolar, 1600 Türk lirası, 5 adet cep telefonu, 1 adet Hançer, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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