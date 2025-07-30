Maçka Belediye Başkanı\'ndan Ortahisar Belediyesi\'ne Temizlik Eleştirisi

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda Maçka ilçesi sınırları içindeki Sümela Manastırı'nın etrafındaki piknik alanlarında kapsamlı bir temizlik çalışması yaptıklarını açıklaması Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın tepkisini çekti.

Yaptığı basın açıklamasında "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi sorumluluk alanında olan bölgede Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin oluşan kirliliği giderdiğini" açıklayan Kaya'ya "Şov yapma Ortahisar'ın temizliği ile ilgilen" uyarısında bulunan Koray Koçhan "Sümela ve çevresinin temizliğinin tamamen Milli Parklar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, Maçka Belediyesi olarak görevimiz olmamasına rağmen gönüllü olarak çöpleri düzenli olarak topluyoruz. Önce kendi hizmetlerinizi anlatın. Milli Parklara ait koskoca alanda bir noktayı temizleyerek yetki alanınız dışındaki alanlarda şov yapmayı bırakın" dedi.

Trabzon'un gözde turizm merkezi Sümela Manastırı çevresinde yapılan temizlik çalışması üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıldığını kaydeden Başkan Koray Koçhan "Sümela Manastırı ve çevresindeki piknik alanları, Milli Parklara bağlı özel koruma alanıdır ve bu bölgede temizlik hizmeti Milli Parklara aittir. Hal böyleyken, Ortahisar Belediyesi'nin sorumluluk sahası dışında, yasal zemini olmayan bir çalışmayı kamuoyuna bir başarı hikayesi gibi sunması, sadece gündem oluşturma ve şov yapma çabasıdır. Temizlik hizmeti gerçekten bir sorumluluksa, bu sorumluluğu önce kendi ilçenizde yapın. Kaldı ki Oratahisar'daki çöp dağlarını da biz biliyoruz" diye konuştu.

"Ortahisar Belediyesi önce kendi ilçesinin çöplerini temizlesin"

Başkan Koçhan, Ortahisar'daki birçok mahalleden gelen yoğun temizlik şikayetlerine dikkat çekerek şu sözlerle devam etti:

"Sayın Ahmet Kaya, kendi ilçenizin çöplerine sahip çıkın. Milli Parklar'ın sorumluluğundaki alanlarda şov yaparak algı yönetmeye çalışmayın. Belediyelerin, kendi sınırları dışındaki alanlarda izinsiz çalışması hem yasal değildir hem de kurumsal ciddiyetle bağdaşmaz. Bu tür alanlar popülist gösterilerin değil, sorumluluk ve bilinçli hizmet anlayışının alanlarıdır. Ortahisar Belediyesi önce kendi ilçesinin çöplerini temizlesin; ardından gerçekten varsa yaptığı yatırımları anlatsın. Koskoca turizm alanında yalnızca bir noktada temizlik yapıp bunu kamuoyuna hizmet gibi sunmak, şovdan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı. - TRABZON