Giresun'da Maden Protestosuna Davet İçin Afiş Asan Yurttaşa 115 Bin Lira Ceza

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – AK Partili Doğankent Belediyesi, Göreli'de maden faaliyetlerine karşı düzenlenen mitinge davet afişi asan Mesut Yılmaz'a 115 bin lira idari para cezası verdi. Yılmaz, "Biz bu cezayı bir şekilde öderiz ama siz bu memlekete yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz" diye tepki gösterdi.

Doğankent Belediyesi, maden faaliyetlerine karşıtlığıyla tanınan Sekü köyü sakini Mesut Yılmaz'a, 29 Mayıs'ta Görele ilçesinde düzenlenen mitinge davet afişleri astığı gerekçesiyle 115 bin lira idari para cezası kesti.

Cezanın yalnızca afiş asma gerekçesiyle değil, maden şirketine karşı verdikleri mücadelenin sonucu olarak kesildiğini savunan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bunun, Alagöz Maden'e karşı gösterdiğimiz tepkilerden dolayı uygulandığının farkındayız. Derelerimizi kurutan, içme suyu kaynaklarımızı kirleten şirkete hemşehrilik beratı vereceksiniz, memleketinin toprağı, suyu için mücadele edenlere bu cezayı vereceksiniz öyle mi? Biz bu cezayı bir şekilde öderiz ama siz bu memlekete yaptıklarınızın hesabını nasıl vereceksiniz? Bize ceza keserek sesimizi keseceğinizi mi zannediyorsunuz? Bizi yıldıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Biz memleketimiz için, gelecek nesiller için mücadele ediyoruz. Siz kimin için mücadele ediyorsunuz?"

Yılmaz, cezaya karşı hukuki yollara başvuracaklarını belirterek, maden faaliyetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

MADEN ŞİRKETİNİN FAALİYET ALANINI GENİŞLETME GİRİŞİMİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Alagöz Maden şirketinin, Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyündeki faaliyetlerinin ardından Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyü ile Görele ilçesine bağlı Karlıbel köylerinde de faaliyet alanını genişletmek amacıyla başlattığı sondaj çalışmaları, bölgede yaşayan yurttaşların tepkisine neden olmuştu. Sekü köyünde başlayan çevre mücadelesi, kısa sürede bölge halkının geniş katılım gösterdiği eylem ve mitinglere dönüşmüş; maden faaliyetlerinin su kaynaklarına, derelere, tarım alanlarına ve yaşam alanlarına zarar vereceğini savunan yurttaşlar, şirketin bölgedeki çalışmalarına karşı çıkmıştı.

DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANININ ALAGÖZ'E DESTEĞİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Alagöz Maden'e yönelik tepkilerin sürdüğü süreçte, AK Partili Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden'in, şirketi ve şirket sahibi AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ü savunan açıklamaları da kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Özden'in, Cantürk Alagöz'e, Doğankent ilçesi fahri hemşehrilik beratı verilmesini istediğini açıklaması çevrecilerin tepkisini çekmişti.

ŞİRKETE DAHA ÖNCE DE ÇEVRE İHLALİ NEDENİYLE CEZA KESİLMİŞTİ

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde faaliyet gösteren Alagöz Maden şirketi, daha önce de çevreye zarar verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Son olarak maden galerilerindeki kirli atık suların doğrudan dere yatağına deşarj edildiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, şirketin aynı ihlali üçüncü kez gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Bu tespit üzerine firmaya yaklaşık 2,5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştı.