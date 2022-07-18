Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu - Son Dakika
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Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu

18.07.2022 11:23
Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan ve birbirinden değerli el emeği ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, her yaştan vatandaşın akınına uğradı. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen vatandaşlar farklı bir hafta sonu geçirdi. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

Pazara olan ilgiden memnun olan ürün satıcıları, tamamen el işi ürünlerin sunulduğunu ifade ederek herkesi pazara davet etti. Pazara gelen ve ürünlerden satın alan vatandaşlar da, organizasyonu çok beğendiklerini söyleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a böyle bir pazarı ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maharetli Eller yine uğrak noktası oldu - Son Dakika
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