Mahir Esad'a Ait Uyuşturucu Deposu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mahir Esad'a Ait Uyuşturucu Deposu Ele Geçirildi

Muhalifler, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad yönetimindeki uyuşturucu deposunu ele geçirdi.

11.12.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de muhalifler, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad tarafından yönetildiği belirtilen ülkenin en büyük uyuşturucu depolarından birini ele geçirdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu. Deponun Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı.

Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor. Beşar Esad rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, bu hafta Şam'ın güneyindeki Mazzeh Hava Üssü'nde binlerce captagon hapı bulunduğunu aktarmıştı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Suriye, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahir Esad'a Ait Uyuşturucu Deposu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
17:53 Trump’ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan’ın eski patronuymuş Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
00:27 Avustralya’da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu Avustralya'da bir laboratuvarda bulunan yüzlerce şişe dolusu ölümcül virüs kayboldu
00:18 Hakan Fidan’dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı Hakan Fidan'dan Schengen sorusuna yanıt: Yıl yıl verileri açıkladı
00:16 Biden’dan Trump’a Ekonomi Uyarısı Biden'dan Trump'a Ekonomi Uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 19:19:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mahir Esad'a Ait Uyuşturucu Deposu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.