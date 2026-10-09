Mahir Ünal'ın katıldığı cenazede Hasan Özdil Nazilli'de toprağa verildi - Son Dakika
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Mahir Ünal'ın katıldığı cenazede Hasan Özdil Nazilli'de toprağa verildi

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Mahir Ünal\'ın katıldığı cenazede Hasan Özdil Nazilli\'de toprağa verildi
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AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Mustafa Takmaklı'nın kayın pederi Hasan Özdil, İzmir'de hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Nazilli Koca Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Uğur Soğutma'nın sahiplerinden Mustafa Takmaklı'nın kayın pederi Hasan Özdil Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Uğur Soğutma'nın sahiplerinden Mustafa Takmaklı'nın kayın pederi Hasan Özdil, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdil'in cenazesine katılım yoğun oldu. Nazilli Merkez Koca Camii'de Cuma Namazı'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Özdil'in cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mustafa Takmaklı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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