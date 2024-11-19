Mahkeme, Hatay\'da Rezerv Alan İlanını Durdurdu

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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) – Hatay 5'inci İdare Mahkemesi, Antakya Akevler Mahallesinde rezerv alan ilanına ilişkin kararının yürütmesini durdurdu. Avukat Ecevit Alkan, mahkemenin sadece rezervde yer alan sağlam konut için değil, rezerv alana alınan boş parsel için de benzer kararı vererek, yürütmeyi durduğuna dikkati çekti.

Hatay'ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesinde rezerv alan ilanına mahkeme, "telafisi mümkün olmayan zarar" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aylardır rezerve karşı mücadele eden Akevler mahallesi sakinleri, bir yandan mahkeme kararına sevinirken diğer yandan ise idarenin bu karar uymayacağına dair kaygı da taşıyor.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan en büyük sorun rezerv alan. 6306 Sayılı Rezerv Alan Yasası, Hataylıların hayatına 2023 yılının kasım ayında girdi. İlk önce büyük yıkımların olduğu mahallede daha hızlı yapılaşmaya gidilmesi için uygulanan yasa, daha sonra yıkımın az olduğu ve sağlam binaların olduğu mahalleleri de kapsadı. Bir yılı aşkın süredir Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Gültepe, Çekmece, Akdeniz mahalleleri ile Antakya ilçesinde bağlı Akevler, Ürgenpaşa, Aksaray mahallelileri ile Kırıkhan Cumhuriyet mahalle sakinleri hem dava açarak hem de eylem yaparak mücadele yürütüyor.

"Rezerv iptal davası sürüyor, mahkeme yürütmeyi durdurdu"

Geçtiğimiz günlerde Akevler mahallesi sakinleri tarafından açılan davalara Hatay 5'inci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Mahkemenin yürütmeyi durdurmaya gerekçesi ise "Dava konusu işlemi yıkıma ve tahliyeye ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarara uğrayabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara kararına cevap verme süresi geçip, bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar dava savunusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince karar verildi" şeklinde yer aldı.

Hatay Rezerv Hayır Platformu üyesi Hasan Özgün, Akevler mahallesinde 37 kişi tarafından dava açıldığını, 29 kişi için karar çıktığını ve tebliğ edildiğini, 8 kişi içinse karar çıktığını fakat ama mahkemeden imza beklendiğini söyledi. Şu an rezervin iptal edilmesine karşı aşılan davanın sürdüğünü mahkemenin telafisi olmaya hak kayıplarına neden olacağı gerekçesiyle acil yürütmeyi durdurma kararı verdiğinin altını çizdi.

"Bu kararla kimsenin evi boşaltılmaz"

Şu an bu kararla kimsenin evinin boşaltılamayacağını, elektrik ve suyunun kesilemeyeceğin altını çizen Özgün, "Mahallede kimseyi evden çıkaramazlar ama şöyle bir sorun da var. Mahallede depremden kaynaklı bir yıkım var. Bu yıkılan yerleri yapmak için çalışmalara başlandı. Ama sağlam evlerinde oturan insanların yollarını kapatıp, evlerine gitmelerine engel oluyorlar. Geçtiğimiz günlerde mahallede ağır hasarlı bina elektriği kesilmeden yıkıldı. Direkt yola devrildi, trafo patladı. Facianın eşiğinde dönüldü. Bu şekilde mahalleliyi rahatsız ediyorlar" diye konuştu.

Evi rezerv alan içinde yer alan ve dava açanlardan olan Yılmaz Özgün, bu kararın aylardır verdikleri mücadelenin sonucu olduğunu, mutlu olduklarını söyledi. Diğer yandan ise mahkeme kararlarını tanımayan bir yönetimle karşı karşıya olduklarının kaydeden Özgün, "Sevinçli olsak da mahkemenin kararı önemli bir kazanım olsa da hala temkinliyiz. Her şey bitti diyemeyiz, mücadelemiz sürecek. Ne olursa olsun evimizden çıkmayacağız" dedi.

Avukat Alkan: "Mahkeme boş parsele de 'telafisi olmayan zarar' dedi"

Rezerv alanı sürecin başından beri takip eden Avukat Ecevit Alkan, mahkemenin Hatay Valiliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na rezerv alan gerekçesini sorduğunda, yetkililerin 'Depremden dolayı yıkım çok oldu, acil barınma ihtiyacı' cevabını yeterli bulmadığı için yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mahkeme, bu kararla 'barınma için kimsenin evini yıkamazsın' dedi. Bir başka önemli konu daha var. Mahkeme rezerv alan içinde yer alan sağlam evler için 'telafisi mümkün olmayacak zarar" gerekçesiyle yürütmeyi durdurdu. Fakat önemli bulduğum bir detay daha var. Mahkemeye başvuru yapan hak sahiplerinden birinin boş parseli rezerv içindeydi. Mahkeme üstünde ev olmayan parsel için de 'telafisi mümkün olmayan zarar' diyerek yürütmeyi durdurdu. Parsel için de bu kararın çıkması önemli. Valilik ve Bakanlık bu karara itiraz etti, bir üst mahkeme ise itirazı reddetti. Şu ana kadar dava açılıp konutu yıkılan yok. Şimdilik daha hassas davranılıyor, önümüzdeki günlerde ne olur bilemeyiz. Bu dava diğer rezerv alan davalarına da emsal teşkil edecektir."