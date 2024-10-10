Mahmudiye\'de Kadın Çiftçilere Tarım Turizmi Projesi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mahmudiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi organizasyonunda Mahmudiye İlçesi'nde kırsalda yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik olarak gelecekte destek ile hayata geçirilmesi planlanan 'Mahmudiye'de Kadın Çiftçiler ile Atçılık ve Tarım Turizmi Projesi' tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) adına Eskişehir İl İrtibat Ofisi personeli Hümeyra Öden ve Mahmudiye Kadın Kooperatifi ve Derneği adına Kooperatif Başkanı Sabriye Elbastı sunumlarla yaptı. Yapılan sunumlarla katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Ardından proje konusunda gerekli istişareler yapıldı.

Proje geniş bir ortak yelpazesiyle yürütülecek

İlçenin tarihi zenginlikleri ve tarımsal potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlayan projenin Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mahmudiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde Eskişehir Valiliği, Mahmudiye Kaymakamlığı, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi, Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahmudiye Halk Eğitim Merkezi, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM), Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Geçitkuşağı Tarımsal Enstitüsü Müdürlüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ve Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi geniş bir ortak yelpazesiyle yürütülmesi planlanıyor.

Eskişehir mutfak kültürüne yeni tatlar kazandırılacak

Proje, Mahmudiye'nin 19'uncu yüzyıla kadar uzanan köklü atçılık kültürünü yeniden canlandırmayı ve ilçeyi tarım ve turizmi birleştiren bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Özellikle kadın çiftçilere yönelik oluşturulacak yeni üretim alanlarıyla ilçedeki ekonomik canlılığın artırılması bekleniyor. Proje çerçevesinde kadın girişimciler, Mahmudiye'ye özgü 'Karpuz Marmelatı', 'Orman Aşı' ve 'Cevizli Kurabiye' gibi yöresel lezzetleri tescilleyerek, yerel ürünleri turistik ve ticari amaçlarla pazarlamaya hazırlanıyor. Bu sayede Mahmudiye'nin, Eskişehir mutfak kültürüne de yeni tatlar kazandırarak gastronomi turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Geleneksel atçılık malzemelerinin üretiminin yeniden canlandırılacak

Proje ile Mahmudiye ilçesinin tarihi atçılık mirasının, düzenlenmesi düşünülen eğitimler ve etkinliklerle yaşatılması planlanıyor. Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) ile iş birliği yapılarak çocuklara ve yetişkinlere atçılık eğitimleri verilmesi, ayrıca özel ihtiyaçlı çocuklar için hipoterapi seansları düzenlenmesi projenin hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca kadın kooperatifleri aracılığıyla at koşum takımları gibi geleneksel atçılık malzemelerinin üretiminin yeniden canlandırılarak bu malzemelerin hem turistik hem de işlevsel olarak bölge ekonomisine kazandırılması da planlanıyor. Proje çerçevesinde eski devlet hastanesi binasında bir atçılık merkezi kurulması planlanıyor. Bu merkezde pansiyon, restoran ve etkinlik alanları açılarak, Mahmudiye'ye gelen turistlere konaklama imkanları sunulması hedefleniyor.

Proje ile kadın çiftçilerin ekonomiye katkısı önemli ölçüde arttırılacak

Kadın çiftçilere yeni gelir kapıları açmayı amaçlayan proje, seracılık, şeker pancarı pekmezi, yerli tavuk üretimi ve safran gibi yüksek katma değerli ürünlerin yetiştirilmesini de kapsıyor. Kampüs alanında kurulması düşünülen seralarda karpuz, çilek, domates gibi ürünler yetiştirilerek kadınların üretime katılımının artırılması ve bu ürünlerin reçel, marmelat, salça gibi işlenmiş ürünlere dönüştürülmesiyle Mahmudiye'de kadın çiftçilerin ekonomiye katkısının önemli ölçüde arttırılması planlanıyor. Projenin hayata geçmesi halinde, Geçitkuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Anadolu T adlı yerli etçi tavuk da kooperatifin restoranında tüketilmek üzere yetiştirilecek. Safran gibi ekonomik getirisi yüksek bir bitkinin yetiştiriciliği, kadın çiftçilerin gelirini artıracak ve kırsalda sürdürülebilir üretim modeli oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Mahmudiye'nin tarihi dokusuyla birlikte yeniden kalkınması hedefleniyor

Proje çerçevesinde düzenlenecek bostan bozum festivalleri ve hasat şenlikleri, Mahmudiye'nin tanıtımına katkı sağlayarak turizm çekim merkezi haline gelmesine destek olacak. Bu festivaller ve şenlikler bölgedeki kırsal kalkınmayı desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Mahmudiye'nin kültürel ve tarımsal değerlerini daha geniş kitlelere tanıtacak. Proje, yalnızca Mahmudiye'deki kadın çiftçilerin ekonomik gücünü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine de katkı sunacak. İlçedeki tarımsal ve kültürel değerlerin korunmasıyla kırsaldan kente göçün önlenmesi, Mahmudiye'nin tarihi dokusuyla birlikte yeniden kalkınması hedefleniyor. Mahmudiye, bu proje sayesinde tarım, turizm ve kültürel mirası entegre ederek hem tarımsal gelişimini hem turizmini hem de atçılık gibi kültürel mirasını güçlü adımlarla ilerleterek bölge halkının sosyal ve ekonomik refahını artırma yolunda önemli bir örnek oluşturacak.

Söz konusu toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Ziraat Mühendisi Zuhal Akkaya Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü Temsilen İlçe Müdürü İlker Çolak, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Eskişehir İl İrtibat Ofisi personeli Melik Kul ve Hümeyra Öden, Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü temsilen Şube Müdürü Celal Menderis, Mahmudiye Kadın Kooperatifi ve Derneği Başkanı Sabriye Elbastı ve dernek üyeleri, Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bölge Sorumlusu Ömer Akçekoceile projeye paydaş destek vermesi beklenen diğer kamu kurum ve kuruluşu ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR