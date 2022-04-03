Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı - Son Dakika
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Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı

03.04.2022 21:02
Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı

Adıyaman'da, uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sayesinde sağ salim kurtarıldı.

Adıyaman'da, uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sayesinde sağ salim kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Akdere köyünün Yuvacık Mezrası'nda ikamet eden Şükrü Kaya'ya ait bir keçi, otlatıldığı esnada mezra yakınlarında bulunan yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki uçurumda mahsur kaldı. Keçiyi bulunduğu yerden indiremeyen mezra sakinleri durumu AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesine keçiyi bulunduğu yerden kurtararak sahibine sağ salim teslim etti. Keçisine kavuşan Şükrü Kaya, AFAD ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı

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Şükrü Kaya, Adıyaman, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mahsur kalan keçi uçurumdan kurtarıldı - Son Dakika


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