Malatya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Malatya'da Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihinin 105. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğretmenevi önünde başlayan vatandaşların ellerinde Türk bayrakları ve meşaleleri ile birlikte gerçekleştirdiği yürüyüş, Malatya Park önünde son buldu.

Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihini, yad etmek için düzenlenen yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MALATYA